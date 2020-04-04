Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde ulaştırılıyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin liralık destek alacak vatandaşların yeni uygulama ile PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadığını, ödemelerin Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlerinde yapıldığını söyledi.

Görevlilerin vatandaşları evlerinde ziyaret ederek biner liralık yardımları makbuz karşılığında teslim etmeye başladığını aktaran Demirkale, "Kovid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. İlçemizde salgına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Sosyal yardım ödemeleri hak sahibi vatandaşlarımızın evlerine görevlilerimizin tarafından ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızın salgından korunmak adına mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz." dedi.