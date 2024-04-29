Çorum'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

Oğuzlar'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Ceviziyle öne çıkan ilçede sağanakla birlikte, Şaphane köyü çevresine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı. Ekipler ayrıca, tıkanan su giderlerini temizledi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Dodurga'da ise şiddetli yağış nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken, caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.