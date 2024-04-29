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Güncel
AA 29.04.2024 11:32

Çorum'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu
[Fotograf: AA]

Oğuzlar'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Ceviziyle öne çıkan ilçede sağanakla birlikte, Şaphane köyü çevresine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Çorum'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı. Ekipler ayrıca, tıkanan su giderlerini temizledi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Dodurga'da ise şiddetli yağış nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi.

Çorum'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken, caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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