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Güncel
AA 10.09.2024 10:02

Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'da itfaiye ekiplerinin, bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın halde bulduğu kedi, oksijen verilerek kurtarıldı.

Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptıkları sırada yerde baygın halde yatan kediyi fark etti.

Yoğun dumandan bayılmış olabileceği değerlendirilen kedi, itfaiye ekiplerince ilk yardım müdahalesiyle oksijen verilerek hayata döndürüldü.

Daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ev sahibine teslim edildi.

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