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Güncel
AA 10.09.2024 09:44

Van'da öğrenci servis araçları denetlendi

Van'da jandarma ekiplerince, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Van'da öğrenci servis araçları denetlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Bardakçı, Mollakasım, Alaköy, Göllü, Gedikbulak, Erçek ve Hıdır mahallelerinde taşımalı okullara öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

Araçlarda "okul taşıtı" ve "dur" işaretlerinin bulunup bulunmadığını ve öğrencilerin emniyet kemerini kontrol eden ekipler, sürücüleri ve öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Sürücüler de bu tür denetimlerin hem kendileri hem de taşıdıkları öğrencilerin can güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

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