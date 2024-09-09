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Güncel
İHA 09.09.2024 23:58

Kontrolden çıkan otomobil binaya daldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada 1 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil binaya daldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil bir binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada araçta bulunan H.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet ve kamyonet çarpıştı

Öte yandan, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi’nde meydana gelen bir diğer kazada ise M.S. idaresindeki motosiklet ile aynı yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil binaya daldı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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