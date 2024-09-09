Az Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.09.2024 20:11

Almanya düzensiz göçün sınırlandırılması ve güvenlik için sınır kontrollerine başlayacak

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurdu.

Almanya düzensiz göçün sınırlandırılması ve güvenlik için sınır kontrollerine başlayacak
[Fotograf: Reuters]

Bakan Faeser, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'na, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile kara sınırlarında altı ay süreyle geçici iç sınır kontrollerinin yapılacağını bildirdiğini, 16 Eylül'den itibaren başlatılacak bu uygulamanın 6 ay sürmesinin planlandığını ifade etti.

Faeser, Avrupa hukuku ve ulusal yasalara uygun olarak uygulanacak bu kararın gerekçesini, Almanya'ya ağır bir yük getirmeye devam eden düzensiz göçün sınırlandırılmasının yanı sıra iç güvenliğin terörizm ve sınır ötesi suçlardan kaynaklanan mevcut tehditlere karşı korunması olarak açıkladı.

Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında halihazırda yapılan kontroller sayesinde 30 binden fazla düzensiz göçmenin geri gönderildiğini belirten Faeser, bu kontrollerin Almanya'nın tüm sınırlarında uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Federal polisin tüm Alman kara sınırlarında sabit ve mobil önlemler alacağını kaydeden Faeser, "Bu ancak federal polisi yılda bin kişiyle güçlendirmeye devam etmemizle mümkün olabilir. Komşu ülkelerimiz ile yakın koordinasyon içinde hareket etmek ve sınır bölgelerindeki yolcular ve günlük yaşam üzerindeki etkiyi mümkün olduğunca düşük tutmak gelecekte bizim için çok önemli olmaya devam edecek." dedi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Eskişehir'de hafif ticari araç bir apartmanın bahçesine devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Yaşar Güler Gürcistan'a gitti
20:21
Araştırma: Almanya'da polisin yabancılara karşı sistematik önyargıları bulunuyor
20:15
Çin ve Rusya, Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek
20:08
MSB'den 'Her şartta mücadele' paylaşımı
19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz
20:04
Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk, katil İsrail'in saldırılarında öldü
İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
İzmir'de balıklar kirlilikten ölüyor
FOTO FOKUS
Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yıkım kararı
Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yıkım kararı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ