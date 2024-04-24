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Güncel
AA 24.04.2024 16:08

Çorum'da yaklaşık 500 yıllık caminin bahçesinde peyzaj çalışması yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık Şeyh Yavsi Camisi'nin bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Çorum'da yaklaşık 500 yıllık caminin bahçesinde peyzaj çalışması yapıldı

Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babası, Osmanlı sultanı 2. Bayezid'in hocası Şeyh Muhyiddin Yavsi'nin adını taşıyan tarihi camide yürütülen çalışmalarda bahçeye yaklaşık 3 bin petunya çiçeği dikildi.

İlçeye dışarıdan gelenlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan tarihi cami, peyzaj ve çevre temizliğinin ardından daha güzel görünüm kazandı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tarihi mirasa sahip çıkmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çizikci, benzer çalışmaların ilçedeki diğer tarihi mekanlarda da yapılacağını kaydetti.

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