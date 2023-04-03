Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da trafik kazalarında 9 kişi yaralandı
Çorum’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Çorum'da Hamza Ö. idaresindeki otomobil Çorum-Ankara yolunun 27'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Şemsi Ö. ve Musa G. yaralandı.
Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Tufan A., Esma A., Recep A., Fatma Gül A. ve Mehmet A. yaralandı.
Sadettin K.'nin kullandığı otomobil ise Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Khader Musab E.'ye çarptı.
Kazalarda yaralanan 3'ü ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Çorum
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