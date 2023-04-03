İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.