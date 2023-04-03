Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Kilis’te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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