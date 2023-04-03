Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı duyuruya göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak uygulanacak.

2023 AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınav sistemine giriş nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden yapılacak.

AÖF çevrimiçi sınav sistemine giriş için tıklayınız.

Sorumlu olunan derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi öğrenci sayfasında (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacak.

Sınav giriş bilgisinde öğrencilerin hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceği yer alacak.