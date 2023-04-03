Kenya, Burundi ve Uganda'nın ardından Güney Sudan askerleri de KDC'nin Goma kentine ulaşmaya başladı.

İsyancı 23 Mart Hareketi'ne (M23) karşı tampon görevi görecek ve doğrudan isyancılarla savaşmayacak olan Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi askerlerin sayısının yakında 10 bine ulaşması bekleniyor.

Uganda toplamda 5 bin asker göndermeyi planlarken, Angola 500, Güney Sudan 750, Kenya 1000 asker gönderecek.

Burundi'nin barış gücüne kaç askerle katılacağı henüz net değil.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi metal ve mineraller açısından zengin topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Doğu Afrika Topluluğu, M23 ilerleyişi sonrası KDC'nin doğusuna barış gücü askerleri konuşlandırma kararı almıştı.

Ülkede ayrıca Birleşmiş Milletler misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.