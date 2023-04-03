Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kişi inşaat alanında ölü bulundu
[Fotograf: AA]
Başakşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde bulunan cansız bedenin, yapılan incelemeler sonrasında 20 yaşındaki Mehmet Elmas'a ait olduğu belirlendi.
Başakşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde etrafı kontrol eden görevli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.
Görevli, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.
Elmas'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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