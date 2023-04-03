Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yozgat ve Kayseri'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.
Yozgat'ta Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yapılan sınavda, adaylar, erken saatlerde sınava girecekleri fakültelerin önlerinde toplandı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolü ve aramaların ardından salonlara girdi.
Çocukları sınava giren veliler, bahçede çimlerde ve banklarda oturarak sınavın bitmesini bekledi.
Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak.
Etiketler: Kayseri Milli Savunma Bakanlığı ÖSYM Yozgat
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