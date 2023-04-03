Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsünün yanı sıra Kaçkar Dağları'nın güney eteklerinde her mevsim ayrı güzelliğe bürünen İspir ilçesi, çok sayıda yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Zamanının çoğunu dağlarda geçiren ve kendisini doğayı korumaya adayan "Dağların oğlu" lakaplı Bülent Erkan da Kaçkar Dağları'nda avlanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi düşük riskli türlerden olan ur kekliklerini (Tetraogallus caspius) görüntüledi.

İlçesinin doğasında çeşitli yaban hayvanları gördüğünü dile getiren Erkan, "Bunlardan biri de ur kekliği, yüksek kesimlerde yaşar ve bu kekliklerin avlanması da yasak. Kaçkar Dağları'nda doğa gezisi sırasında nadir görülen ur kekliklerini görüntüledim. Sürekli doğayı koruyup gözlemliyorum" dedi.