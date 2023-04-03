Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kişi İlahi gösterileriyle buluştu.

"Tatvan’da Ramazan" programı dahilinde düzenlenen gecede, ilahi sanatçısı Murat Belet'in Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde seslendirdiği ilahilere vatandaşlar da eşlik etti.

Konserde çocukları da unutmayan Tatvan Belediyesi, çeşitli ikram ve etkinlikler ile çocuklara doyasıya bir gün yaşattı. Keyifli vakit geçiren vatandaşlar yapılan umre çekilişinin heyecanını yaşadı.

Yapılan çekiliş sonucunda 1 vatandaş umreye gitme hakkı kazanırken, umre çekilişleri ise devam edeceği söylendi.