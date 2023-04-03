6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV insani yardım çalışmalarıyla afetzedelere destek oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca çocuklar için çadırlarda kurs ve oyun alanları oluşturuldu.

Ekipler, depremzedelere iftarda sıcak yemek ikramında bulunup, kırsal mahallere yardım kolisi de ulaştırıyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini söyledi.

"Halkımızın manevi yönü çok kuvvetli"

Depremzedelere manevi desteği sürdüreceklerini vurgulayan Tekin, "Burada çadır ve konteyner kentlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz manevi rehber olarak görevlerini yapıyorlar. Halkımızın manevi yönü çok kuvvetli. Biz insanız, her şey maddeden ibaret değil. İnsanlar gerçekten perişan. Onların ruhlarını rahatlatacak samimi söze, onların halini hatırını soracak kişilere ihtiyaçları var" dedi.

Tekin, afetzedelerin kendilerini yalnız hissetmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Günlük raporlarımızı tutuyoruz"

Ekiplerin hangi çadırda kimin psikolojisinin nasıl olduğunu bildiğini anlatan Tekin, "Günlük raporlarımızı tutuyoruz. Hangi çadırda kişinin psikolojisi nasıl, ne kaybı var, neye ihtiyacı var, tek tek sorunu olanlarla ilgilenmeye çalışıyoruz çünkü yaralarımız çok. Bir insana dokunduğunuz zaman, gidip onunla ilgili dertleştiğiniz zaman, hele bir de bir sonraki gelen de onun o psikolojisini bilerek ona yaklaştığı zaman inanın çok şeyler hallediyoruz" diye konuştu.

Çocuklar için de etkinlikler düzenleniyor

Çocuklar için hem eğitici hem eğlendirici hem de kültürel etkinlikler düzenlediklerine dikkati çeken Tekin, "Çocuk çadırlarımıza gittiğiniz zaman orada çocukların kendi kültürünü, kendilerini bulmaları için her türlü materyal var" dedi.

Din görevlisi Fatma Korkmaz da Kayseri'den gönüllü olarak Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

"Oyunla ruh dünyalarını güzelleştirmeye çalışıyoruz"

Depremzedeler için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizen Korkmaz "Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek, sıkıntılarını unutturmak istiyoruz. Onlarla oyun oynayarak ruh dünyalarını güzelleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Konteyner kentte yaşayan depremzede Ali Rıza ise kendilerine destek olan din görevlerine teşekkür ederek, yalnız olmadıklarını hissetmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.