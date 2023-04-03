Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde köpekleri ile, durdurulan otobüste yapılan aramada, 5 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (46 gram esrar 6 adet Lyrica hap , metamfetamin, ) ele geçirildi.

Bir şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.