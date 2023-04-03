Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüsteki 5 yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Aydın’ın Söke ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan otobüsteki 5 yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde köpekleri ile, durdurulan otobüste yapılan aramada, 5 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (46 gram esrar 6 adet Lyrica hap , metamfetamin, ) ele geçirildi.
Bir şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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