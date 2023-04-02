Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM), kapsamında İran destekli Husilerce döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmaları sürüyor.

Mart ayı boyunca yapılan çalışmalar kapsamında Yemen'in farklı bölgelerindeki 516 kilometrekarelik alanda 3 bin 316 mayın ve mühimmatın imha edildiği aktarılan habere göre, projenin başladığı 2018'den bu yana ise ülkede 393 bin 22 mayın ve mühimmat temizlendi.

Haberde, böylece MASAM çerçevesinde Yemen'de 45 milyon 367 bin metrekarelik alanın patlayıcılardan temizlendiği bilgisine yer verildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.