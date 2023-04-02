Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birinde görülmekte iken, Amerika’da Mart 2023’de açıklanan son rapora göre her 36 çocuktan 1’inin otizm riskiyle dünyaya geldiği tahmin ediliyor.

Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir.

2016 yılından beri otizmli çocukların ve ailelerinin hayatlarına umut olmak için çalışan SOBE Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, her sene olduğu gibi bu sene de otizmli çocuklar için eğitimin önemini vurgulamaya devam ediyor.

"Otizmli çocukların ve ailelerinin zor olan hayatları daha da zorlaştı"

Otizmde erken tanı ve yoğun özel eğitimin son derece önemli olduğunu ve depremden etkilenen otizmli çocukların ve ailelerinin zor olan hayatlarının daha da zorlaştığını belirten Vakıf Başkanı Mustafa Ak şöyle konuştu:

“Hepimizi derinden üzen deprem felaketinin otizmli çocuklar için daha zor bir süreci beraberinde getirdiğine şahit olduk. Asrın felaketini yaşayan otizmli çocuklarımızın bir an önce eğitim ile buluşturulması gerekmekteydi. SOBE Vakfı olarak depremin ilk günlerinden itibaren otizmli çocuklarımızın yaralarını eğitimle sarmaya çalışıyoruz. Üzerimize düşeni yerine getirmek adına deprem bölgelerinden Konya’ya gelen otizmli çocuklarımıza kapılarımızı açtık ve eğitimlerinden geri kalmamaları için eğitim bursu vermeye başladık. Şimdiye kadar deprem bölgelerinden gelen 18 otizmli çocuğumuz SOBE Modelinde eğitimlerine devam ediyor.”

Özel çocuklara özel eğitim

Deprem bölgelerinde eğitim bekleyen otizmli çocukları da bilimsel dayanaklı özel eğitimle buluşturmak için Hatay’da eğitimlere başladıklarını söyleyen SOBE Başkanı Mustafa Ak şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Defne ilçesinde bulunan konteyner kentte oluşturduğumuz sınıfımızda 30 otizmli çocuğa hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir ve Selçuklu Belediyelerimizle de koordineli çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde başka yerlerde de eğitim sınıflarımızı açarak sahadaki çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz.”



SOBE Rehberlik Danışma Hattı'na 7/24 ulaşılabiliyor

Özellikle otizmli çocuklar doğal afet gibi durumlarda normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha fazla etkilenebilmektedir. Bu da acilen müdahale edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

SOBE Vakfı otizmli çocuğa sahip ailelere, psikologlar ve psikolojik danışmanlar ile birlikte psikososyal destek vermeye devam ediyor. SOBE Rehberlik Danışma Hattı üzerinden aileler 7/24 ihtiyaçları olan konularda bilgi almak için uzmanlarla görüşebiliyor.