Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de lodos nedeniyle saat 13.15'te durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz, saat 18.45'ten itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" sözlerine yer verildi.
Etiketler: İzmir
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