Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çıkan samanlık yangınında 300’e yakın saman balyası yanarak zarar gördü.
Olay, Bolvadin ilçesi Dipevler Köyü'nde meydana geldi.
Köyde yaşayan M.Ö.’ye ait samanlıktan duman çıktığını fark eden köy sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren bir uğraş sonucunda söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayda 300’e yakın saman balyası yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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