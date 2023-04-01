Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5,8 derece ölçüldü.

İmranlı ilçesi ise sıfırın altında 16 dereceyle kent genelinde en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Öte yandan, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar kalınlığı 49 santimetre ölçüldü.

Kar kalınlığı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.