Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1999. Sokak'taki 4 katlı bir binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede binanın dışını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Binanın boş olduğu, bir mobilya mağazasının alışveriş merkezi yapmak için binada tadilat gerçekleştirildiği sırada yangının çıktığı öğrenildi.