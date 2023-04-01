Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı
Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Necip köyünde sokak hayvanlarını beslerken bir köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit etti.
Yaralı köpek, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Köpeğin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Tokat
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