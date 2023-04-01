İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Necip köyünde sokak hayvanlarını beslerken bir köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit etti.

Yaralı köpek, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Köpeğin tedavisi sürüyor.