Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akhisar köyünde müstakil bir evde yaşandı.



İkametten hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Bir süre yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan 2 adet bakır kazan, 1 adet alüminyum kazan, 1 koli çay ve 1 koli makarna ele geçirildi.



Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen malzemeler sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.