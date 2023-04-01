Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında ilçedeki okullarda toplanan bağışın dekontu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin tarafından Kaymakam Ali Cemal Altınöz'e takdim edildi.

Gültekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm ülkeyi derinden sarsarak üzüntüye boğduğunu belirterek, bölgede yaşayan vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Altınöz, duyarlı öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin toplumda "çarpan etkisi" oluşturmasını diledi.