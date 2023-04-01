Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de pikap devrildi: 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Büyükçakır Mahallesi Muhtarı V.A'nın kullandığı pikap, Büyük Ayvan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.A. ve kayınbabası Ö.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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