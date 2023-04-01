Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu hap satışı yapıldığı ihbarını alan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
C.U. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ
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