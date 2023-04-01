Geleneksel anlamda Selçuklu, yöresel anlamda Giresun’a özgü mimari özellik taşıyarak inşa edilen caminin yapımında Toroslar'ın düğmeli taş ve Giresun’un dolgu-takaz yöntemi kullanılıyor.



"Camide geleneksel ve yöresel mimari özellikleri yansıtmaya çalıştık"



Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde 16 ay önce inşaatına başlanan 450 kişilik caminin Ramazan Bayramı’nda ibadete açılması hedefleniyor. Giresun Kalesi’nin fatihi Hacı Emiroğlu Süleyman Bey adına yapılan cami inşaatıyla ilgili bilgi veren Cami Yaptırma Derneği Başkanı İbrahim Ethem Gürsoy, “Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde ve mahallemize hizmet edecek tarihi dokuya uygun cami ihtiyacı vardı. Biz de 16 ay önce Giresun Kalesi’nin fatihi Emiroğlu Süleyman Bey’e ithafen buranın temelini attık. Camide geleneksel ve yöresel mimari özellikleri yansıtmaya çalıştık. Caminin tüm maliyeti imece usulü ile karşılanmaktadır. Kapalı alanda 450, açık alanda ise 800 olmak üzere yaklaşık bin 200 ila bin 300 kişilik kapasiteye sahip olacaktır" dedi.



Geleneksel anlamda Selçuklu mimarisini, yöresel anlamda da taş işçiliğini yansıtıyor



Caminin geleneksel ve yöresel mimari özellikleriyle ilgili de bilgi veren Cami Dernek Başkanı Gürsoy, “Geleneksel anlamda Selçuklu mimarisini, yöresel anlamda da taş işçiliğini yansıtıyor. Yapımında Giresun'un Eynesil ilçesinin Ören Beldesi’nden çıkartılan yeşil taş kullanılmaktadır. Taş işçiliği ahşapla taşların harmanlandığı Toroslar'ın düğmeli yöntemi ve Giresun’un dolgu-takaz usulü ile yapılmaktadır. Yine suya ve neme dayanıklı yörenin kestane ağaçları kullanılmaktadır. Dolayısıyla geleneksel ve yöresel mimarinin izlerini taşıyan bir cami inşaatı yapılmaktadır. Caminin temeli hariç gövde inşaatında çimento hiç kullanılmamış, kiremit tozu, kireç, kum harmanlanarak horasan harcı olarak bilinen yöntem kullanılmıştır. Araştırmalarımıza göre mimari ve yöntemiyle Cumhuriyet tarihimizde Giresun’da yapılan tek camidir. Nitelikli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Amacımız Ramazan Bayramı’nda ibadete açmaktır” diye konuştu.