Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da sıcak hava balonunda çıkan yangın sonucu 2 kişi öldü
[Fotograf: İHA]
Meksika'da sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'ya 40 kilometre uzaklıktaki antik kent Teotihuacan'da, sıcak hava balonunun sepeti havalandıktan sonra alev aldı.
Yangın nedeniyle balondan atlayan biri kadın iki turist hayatını kaybetti, bir kız çocuğu da yaralandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki turistin yanan sepetten atladığı anlar yer aldı.
Etiketler: Meksika
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