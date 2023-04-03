Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te "Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması" düzenlendi
[Fotograf: İHA]
Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekât konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla "2023 Ramazan ve Zekât İyilik Buluşmaları" düzenlendi.
Bilecik İl Müftülüğünün ev sahipliğinde "Ramazan ve Zekât İyilik Buluşması" programı düzenlendi.
İftar programına Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay konuşmacı olarak katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, zekât çalışmaları hakkında bilgi vererek iftara katılan iş insanlarına teşekkür etti.
Konuşmasında 11 ili etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaları aktardı.
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