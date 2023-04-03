Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Kontagora bölgesi ve Mashegu bölgesindeki karakollara saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında 2 polisin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda ayrıca 32 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.