Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guatemala'da silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldü
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın doğusunda bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.
Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Guatemala'ya 80 kilometre mesafedeki Jalapa kasabasındaki bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişilerin saldırısında aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Guatemala Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünün yıllık raporuna göre, geçen yıl ülkede 4 bin 263 cinayet işlendi.
Son Haberler
- 22:47
- 22:46
- 22:44
- 22:40
- 22:37
Sıradaki Haber
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz