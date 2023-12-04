Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.12.2023 17:44

Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısı adliyede

Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısı adliyede

Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu"nun ardından dün gözaltına alınmıştı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis, yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
İsrail Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti
18:18
Erdoğan, Al Sani ile görüşüyor
18:00
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
17:57
İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn, Gazze konusunda iktidar ve muhalefeti eleştirdi
17:45
Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
17:34
İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ