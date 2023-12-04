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Güncel
AA 04.12.2023 17:30

BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı

Bitlis Eren Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Siirt'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katıldı.

BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı
[Fotograf: AA]

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler P2 pilotu olan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş öncülüğünde gittikleri kentte Botan Çayı ve Deliktaş bölgesini gezdi.

Öğrencilerden 2'si yamaç paraşütü ile uçuş yaptı, 3'ü de tandem pilotlar eşliğinde ikili uçuşlar gerçekleştirdi.

BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencileri farklı deneyim ve spor dallarına yönlendirilerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Elmastaş, "Havacılık Kulübümüzün düzenlediği Siirt gezisi ve yamaç paraşütü etkinliği, öğrencilerimize unutulmaz anlar yaşatmakla kalmayıp aynı zamanda cesaret ve ekip çalışması gibi değerleri de pekiştirmelerine imkan tanıdı. Bu tür etkinliklerin üniversitemizde daha da yaygınlaşması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. 

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