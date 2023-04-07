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Güncel
İHA 07.04.2023 09:38

Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da Mimarsinan 5. Cadde üzerinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Adilcan E. ile Serkan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Adilcan E.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adilcan E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren Serkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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