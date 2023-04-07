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Güncel
AA 07.04.2023 09:29

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 395 euro, 110 dolar, 100 pound, 180 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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