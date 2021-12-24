Çorum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar sokağa çıkarak, karın tadını çıkardı.

Yağışla birlikte sıfırın altında seyreden hava sıcaklığının neden olduğu buzlanma dolayısıyla kent merkezince çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı Samsun-Ankara kara yolunda da trafik ekipleri tedbirlerini alırken, Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yolun ulaşıma açık kalması için seferber oldu.

Yağışın aralıklarla etkili olduğu kentte kar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmazken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köylere hasta taşırken kara saplanan 3 ambulansı kurtardı.