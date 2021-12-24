Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret
[Fotoğraf: AA ARŞİB]
Çankırı'da ortaokul öğrencileri jandarmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Şehit Yücel Karahasan Ortaokulundaki 14 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Öğrencilere jandarmadaki birimler ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarmanın kullandığı araç gereçleri inceleyen öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Ekiplerce gösteri sunulan öğrencilere hediye de verildi.
Etiketler: Çankırı Jandarma Genel Komutanlığı
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