Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve köylerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Sinop-Samsun kara yolunun bazı bölgelerinde araçlar kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden yolda kaldı.

Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

