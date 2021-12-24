Yangın, saat 08.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak’ta tencere tava imalatı yapan ve fabrikanın bulunduğu işçi konteynerlerinde çıktı.

Kaçak elektrik kullanıldığı iddiası

İddiaya göre, fabrikanın işçilerine ait kaçak elektrik kullanıldığı iddia edilen konteynerde çıkan yangın bir anda büyüyünce diğer konteynerlere de sıçradı. İçinde işçilerin olmadığı 4 konteyner tamamen alevler içinde kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.