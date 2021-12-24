Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hastaneden izinli çıkan kadın, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden izinli çıkan kadın, trafik kazası sonucu ağır yaralandı.
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören Emine Semizoğlu (56), evine gitmek üzere hastaneden izinli olarak çıktı.
Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Semizoğlu'na Süleyman Şaşmaz (63) idaresindeki 34 KA 5582 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Ağır yaralanan Semizoğlu, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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