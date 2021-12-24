Bayburt kent merkezinde mevsimin en soğuk gecesi yaşandı. Dün yağan karla birlikte beyaza bürünen kentte soğuk ve ayaz etkisini artırdı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar adeta Sibirya’yı andıran bir manzarayla karşılaştı.

Mazot depoları dondu, aküler boşaldı

Soğuk hava bazı araçların mazot depolarının donması ve akülerinin süzülmesine neden oldu. İzmir’den Bayburt’a giden biri, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracını çalıştıramayan genç, başka vatandaşlardan destek alarak otomobilini çalıştırabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çoruh nehri donmak üzere

Öte yandan Bayburt’ta etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çoruh nehrinin de yüzeyi kısmen donmaya başladı, saçaklardan buz sarkıtları uzandı.

Bayburt'un gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22, gündüz ise 16 derece olarak termometreye yansıdı.