Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah ticareti ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Ortaköy ilçesinde belirlenen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 122 mermi bulundu.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.