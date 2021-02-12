Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas Valiliği, komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesi kırsalı Akdağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda, Sivas Jandarma Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timleri görev aldı.
Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
YKS 2021 başvurusu ne zaman sona eriyor? 2021 YKS başvuru ücreti...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz