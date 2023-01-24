Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum’da bir kişi arkadaşları ile parkta otururken tartıştığı başka bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
M.T., arkadaşlarıyla Ulukavak Mahallesi Güneşevler 6. Sokak’ta parkta oturduğu sırada, tartışma yaşadığı E.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.T. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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