2020 yılının Nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi’nde inşa çalışmaları aynı yılın Ekim ayında başladı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'ndan kent merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Su Arıtma Tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi. 200 milyon TL’ye mal olan projenin tamamlanmasıyla birlikte OSB İçme suyu Arıtma Tesisine ilk su düzenlenen törenle verildi.

İçme Suyu Arıtma tesisinde düzenlenen törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentte içme suyu sorunun çözülmesi noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Koçhisar Barajı’ndan gelen ilk suyu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İçme suyu arıtma tesisiyle buluşturduklarını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"5-6 yeraltı kaynağı içme suyu hattına bağlandı"

Projenin hayata geçirilmesi noktasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projenin tamamlanmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Projenin yapımını üstlenen firmamıza da teşekkür ediyorum. Bir yıl içerisinde bu kadar uzun bir mesafeden su getirilmesi büyük bir başarıdır. Sadece Koçhisar İsale Hattı projesi değil son 3-4 ay içerisinde 5-6 yeraltı kaynağını içme suyu hattımıza bağladık. Bir gün bile hemşehrilerimizi susuz bırakmadık” dedi.

“Tesisimizin kapasitesini 2 katına çıkaracağız”

Yeni su yatırımları hakkında da bilgi veren Aşgın, “Bundan sonra yapacağımız daha büyük işler var. Bunlardan ilki su arıtma tesisimizin kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Projemizi hazırladık ve ihale aşamasına geldi. DSİ ile beraber projemizi yürüteceğiz. Ayrıca OSB’den şehrimize yeni bir isale hattı projesi hazırladık, ihalesini yapacağız. Uzun yıllar şehrimizin içme suyu probleminin çözümünde önemli bir aşama olacak.” dedi

[Fotoğraf: İHA]

Aynı zamanda 2002 yılında yapılmış olan atık su arıtma tesisinden bahseden Aşgın, “Şu anda yüzde 100 kapasitede çalışıyor. Burayla ilgili de 400 milyon TL’lik bir projemiz var. Tüm çalışmalar tamamlandı. İPA 3 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da tamamlayacağız. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte şehrimizin uzun yıllar su problemini çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

"200 milyona mal oldu"

Koçhisar İsale Hattı Projesi’nin kamulaştırmalarla birlikte 200 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Aşgın, “Bu kadar ekonomik daralmanın olduğu bir dönemde devletimiz tarafından buradaki sorunun çözülmesi noktasında büyük bir gayret ve çaba sarf edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde başarmış olduk” dedi.