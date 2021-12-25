Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta usulsüz avlananlara ceza yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ta usulsüz avlanan 15 kişiye 19 bin 321 lira idari para cezası uygulandı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde koruma ve kontrollerde usulsüz avlanan 15 kişiye 19 bin 321 lira idari para cezası uygulandı.
2 adet tüfeğe ise el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Tokat
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