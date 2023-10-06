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Güncel
DHA 06.10.2023 18:04

Çorum'da 2 markete silahlı saldırı

Çorum'da motosiklet ile gelip, 2 farklı marketi kurşunladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Çorum'da 2 markete silahlı saldırı

Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı.

Dükkan sahibi M.Ş.'nin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip gelirken, incelemede markete 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüpheliler, bir süre sonra bu kez Cemil Bey Caddesi'ndeki markete ateş açtı. Bu sırada dükkandan çıkan K.K. ile T.K. da şüphelilere silahla karşılık verdi. Yaralanan şüpheli S.T., kaçtı. 2 şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. S.T., S.B. ve şüphelilere karşılık veren dükkan sahipleri K.K. ve T.K. gözaltına alındı. İncelemede ayrıca 3 adet tüfek, 2 adet tabanca ve silahlara ait 150 adet mermi ve av fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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