Kırklareli'nde atıl durumdaki 269 sera üretime kazandırılacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 106 üreticiye yüzde 75 devlet destekli sera naylonu teslim edildi.

İl Müdürü Gökhan Karaca, hayvancılığın ön planda olduğu kentte sera üretiminin de gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kentin coğrafi açıdan çok avantajlı olduğunu ifade eden Karaca, "Hedefimiz burada seracılığı geliştirerek ilimiz ve yakın coğrafyadaki sebze ihtiyacını karşılamak." dedi.

Proje ile atıl seraların üretime kazandırılmasını istediklerini anlatan Karaca, kentin 10 yıl içinde sebze üretiminde iyi bir konuma geleceğine inandığını kaydetti.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı ise kentte 232 dekar alanda örtü altı üretimi yapıldığını anlattı.

Atıl durumda olan 63 dekar alanın, 2 milyon liralık bütçe ile üretime kazandırılacağını dile getiren Muzikacı, kentin adının tarım ve hayvancılık ile duyulacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından üreticilere sera naylonu teslim edildi.